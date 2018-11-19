Ученые зафиксировали необъяснимые сейсмоволны в Индийском океане

Метеостанции находящиеся на расстоянии от Мадагаскара до Канады зафиксировали необъяснимые сейсмоволны. Действие резко прекратилось после двадцати минут движения. National Geographic сообщает, что источником волн, являются окрестности острова Майотта, который находится в Индийском океане.

Вся странность проявляется в отсутствии причин появления сейсмических волн, так как землетрясений поблизости не происходило. Первые волны возникли утром 11 ноября в Кении, далее о них сообщили в Новой Зеландии, Гавайях, Чили и Канаде.

Напоминаем, что с мая 2018-го года в этом районе наблюдалась постоянная сейсмо активность, но именно 11 ноября подземных толчков не было. Одни утверждают, что виной происходящему является смещение магмы под островом Майотта, другие же говорят, что произошло "медленное" землетрясение.Исследователи найдут ответ на происходящее, обследовав океанское дно.