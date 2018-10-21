Ученые: «Умные» часы способны продлить жизнь человека на два года

Сегодня, 08:44 \\ Наука

Британские ученые в ходе эксперимента доказали, что «умные» часы делают жизнь людей счастливее и дольше.

Глава министерства здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок сказал, что новые исследования ученых подтверждают теорию, что «умные» часы способны продлевать жизнь людей. В среднем ношение подобных часов может увеличить жизнь людей на два года, говорят исследователи. Дело в том, что встроенные в часы фитнес-трекеры побуждают людей делать пять дополнительных тренировок в месяц, что улучшает физическое здоровье.

Исследования проводились с участием 420 000 взрослых добровольцев, которые ежедневно носили «умные» часы. Также Мэтт Хэнкок отмечает, что совершенно не имеет значение, будут это Apple Watch или часы другой фирмы, все они работают по одному принципу. Кроме того, министр заявил, что «умные» технологии могут играть важную роль в предотвращении плохого состояния здоровья.

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Автор - Светлана Тарабан
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