Учёные обнаружили у человека опасную кожную бактерию

На коже каждого человека существует бактерия, которая ранее считалась безвредной, однако как выяснили учёные из Центра эволюции Милнера и Университета Бата, на самом деле она может вызвать серьёзные заболевания.

Речь идёт об опасном микроорганизме Staphylococcus epidermidis, способном противодействовать антибиотикам. Обычно бактерия активизируется после хирургического вмешательства. Она попадает во внутренние органы и пагубно влияет на их работу.

Выводы об опасности бактерий были сделаны на основе результатов исследования, в ходе которых учёные сравнили мазки пациентов, страдавших от инфекций после перелома или замены сустава, с образцами здоровых людей. Им удалось обнаружить 61 ген, из-за которого безвредная бактерия становится смертельно-опасной для организма.

Постоянная личная гигиена поможет остановить распространение данного микроорганизма, как заявляют учёные. Они отмечают и важность использования антисептических препаратов, которые не позволяют размножаться бактериям различного типа.

Исследователи подчеркнули, что одними из самых опасным инфекций являются послеоперационные. Только грамотное хирургическое вмешательство может обеспечить снижение риска попадания микроорганизма внутрь.

Кроме того, другие учёные доказали, что антибиотики способны продлевать жизнь и омолаживать. Однако многие бактерии уже выработали иммунитет к ним. А недавнее исследование показало, что некоторые бактерии обладают устойчивостью к антибиотикам, даже если ранее не контактировали с ними.