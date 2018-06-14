Ученые из США назвали опасные для детей специи

Сегодня, 18:36 \\ Наука

Многие пищевые добавки оказались вредными для здоровья из-за высокой концентрации токсичного металла. О новом исследовании рассказали представители Университета Северной Каролины.

 Группа ученых обратила внимание на доклад Центра США по профилактике и контролю заболеваний. Американские специалисты заметили в крови многих детей опасную концентрацию свинца. Этот тяжелый металл вызывает у людей ряд серьезных недомоганий, связанных с работой нервной, репродуктивной, двигательно-опорной и сердечно-сосудистой системами. Кроме того, снижает память и концентрацию.

Исследователи выяснили, где проживали зараженные свинцом ребята. Как оказалось, в семьях таких детей часто использовали различные специи и травы. 95% из них попали в США из стран, где высок уровень загрязнения промышленными отходами. В частности, этилированным бензином. Кроме того, производители могут умышленно добавлять свинец в специи, чтобы прибавить вес и усилить приятный окрас продукта.

 Ученые назвали самые опасные вещества, которые содержат больше всего свинца. Это куркума, тмин, анис, кориандр, ваниль, красный перец и молотый чили. Авторы работы отметили, что властям США сложно следить за качеством импортной продукции из-за продаж через Интернет. Немалую долю специй американцы привозят с собой из туристических поездок.

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Автор - Александр Лубяной
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