С помощью Google можно будет истребить комаров

Благодаря вложениям Google и усилиям Verily летающим кровососам скоро будет положен конец.

Основной задачей этой дерзкой кампании является искоренение болезней, которые появились благодаря комарам. Как утверждает возглавляющий исследование Джейкоб Кроуфорд, Verily удалось вывести особый вид самцов комаров, которых уже собираются выпустить на свободу. Эти комары заражены бактерией вольбахией. Одним из свойств вольбахии явялется быстрая дегенерация эмбрионов своего носителя, в результате чего спарившиеся с инфицированными самцами самки либо вовсе не смогут дать потомство, либо оно родится также инфицированным.

Пробное распространение инфицированных комаров произойдёт на расстоянии в 200 миль от Сан Франциско. «80 тысяч самцов отправятся на поиски самок, но потомство дать никогда не смогут», - говорит Кроуфорд. По его словам такой способ борьбы с кровососущими вредителями является наиболее эффективным, быстрым и наименее затратным.