Ученые разглядели в наскальных рисунках зверей первые карты звездного неба

Древние люди могли изображать не местную фауну, а созвездия. Такое исследование опубликовал журнал Athens Journal of History.

Природа наскальных рисунков интересует антропологов с 1960-х годов. Многие из них подозревают, что в пещерах рисовали далеко не сцены охоты. Так французский ученый Андре Лере-Гурхан разглядел более глубокий смысл в картинах внутри пещеры Ласко. По его мнению, авторы размышляли над проблемой морали или отношений мужчин с женщинами.

Сотрудник Университета Эдинбурга Мартин Свитмэн вместе с коллегой Элистер Комбс из Кента изучили множество рисунков зверей эпохи каменного века, оставленных людьми по всему миру около десятки тысяч лет назад. Среди них ученые выделили пещеры в Турции, Франции, Испании и Германии.

Свитмен и Комбс обнаружили, что некоторые животные не водились поблизости от скальных рисунков. К примеру, Франции не свойственны львы и скорпионы. По мнению исследователей, авторы зашифровали в рисунках первобытные карты звездного неба. К примеру, позиции персонажей соответствуют расположению созвездий.

Возможно, примитивная астрономия помогала древним людям отмечать выдающиеся события. Так в упомянутой пещере Ласко антропологи заметили признаки падения метеорита примерно в 15,2 тысячи годах до нашей эры.