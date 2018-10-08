Музыка помогает развивать коммуникативные навыки детей с нарушением слуха - учёные

Сегодня, 17:04 \\ Наука

Совместная работа учёных из Хельсинского университета и Университетского колледжа Лондона показала, что музыкальные занятия помогают лучше ориентироваться в шуме.

 Международная группа специалистов поставила целью выявить воздействие музыки на пациентов с нарушением слуха. В ходе исследований, результаты которых были опубликованы в журнале Music Perception, им удалось выяснить, как можно помочь лучше воспринимать речь детям, которые пользуются слуховыми аппаратами.

Согласно наблюдениям специалистов музыка и пение помогают пациентам более чётко различать посторонний шум, мешающий восприятию речи. Дети, посещавшие занятия учёных стали намного лучше различать речь собеседника, что особенно важно в повседневной жизни. Пение помогает детям развивать коммуникативные навыки, которые часто слабо развиты из-за проблем со слухом. Специалисты отмечают, что дети могут заниматься пением и музыкой не только в специальных группах, но и дома.

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Автор - Сильвестр Андреевич
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