Музыка помогает развивать коммуникативные навыки детей с нарушением слуха - учёные

Совместная работа учёных из Хельсинского университета и Университетского колледжа Лондона показала, что музыкальные занятия помогают лучше ориентироваться в шуме.

Международная группа специалистов поставила целью выявить воздействие музыки на пациентов с нарушением слуха. В ходе исследований, результаты которых были опубликованы в журнале Music Perception, им удалось выяснить, как можно помочь лучше воспринимать речь детям, которые пользуются слуховыми аппаратами.

Согласно наблюдениям специалистов музыка и пение помогают пациентам более чётко различать посторонний шум, мешающий восприятию речи. Дети, посещавшие занятия учёных стали намного лучше различать речь собеседника, что особенно важно в повседневной жизни. Пение помогает детям развивать коммуникативные навыки, которые часто слабо развиты из-за проблем со слухом. Специалисты отмечают, что дети могут заниматься пением и музыкой не только в специальных группах, но и дома.