В Сибири создан новый прочный сплав для судостроения

Сегодня, 16:13 \\ Наука

Как сообщает «РИА Новости», в Сибири изобрели новый прочный сплав для судостроения и автопрома. Его разработкой занимались ученые Сибирского федерального университета совместно с компанией «Русал». Достоинства нового материала – высокая прочность и дешевизна.

Новый сплав имеет особенность: он минимально вовлечен в сплав скандия. Скандий – это металл, добавляемый в сплавы алюминия для прочности и стойкости перед коррозией. Новые разработанные сплавы Al-Mg будут намного дешевле благодаря малому содержанию в них скандия. Об этом рассказал Александр Безруких, доцент в Сибирском федеральном университете.

Безруких рассказал о новой технологии производства на заводах «Русал». Благодаря ней запустится производство финансово доступных качественных, деформированных плит и листов из нового сплава. Дальнейшие разработки с его применением могут активно использоваться в судостроении и автопроме, снизив вес деталей. Как отметил доцент, алюминиево-скандиевые сплавы сейчас больше всего востребованы в аэрокосмической отрасли и в военной промышленности. В течение 5-10 лет разработчики сплава надеются повысить спрос на него.

Как считает Безруких, новый материал также поможет заменить импортные аналоги по более высоким ценам.

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Автор - София Волкова
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