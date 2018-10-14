NASA: США вновь посетят Луну

Соответствующее заявление опубликовал в своем Twitter-аккаунте глава NASA Джим Брайденстайн. Он оставил довольно интригующее сообщение, подчеркнув, что США вновь посетят Луну «раньше, чем вы думаете», как передает «Газета.ру».

Точная дата пока что не известна. Полный список участников Лунной программы будет обнародован на этой неделе. В основном, в реализации масштабных «Лунных» планов поучаствуют 11 частных компаний, которые выполняли заказы для NASA, связанные с освоением Луны. В данный момент известны несколько претендентов. Лидирующим выступает стартап Astrobotic Technology. Их программа, спонсируемая NASA, заключалась в создании роботизированных посадочных модулей.

Пока что нет точных данных, кто именно займется созданием ракеты для возвращения на Луну. Это может быть New Glenn от Blue Origin, созданная Джеффом Безосом. В его арсенале также есть спускаемый аппарат Blue Moon, но еще не готовый окончательно. Среди претендентов на ракету также может быть и полностью готовая Falcon Heavy от SpaceX Илона Маска.