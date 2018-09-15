Учёные: каждому сотому россиянину ВИЧ не страшен
По данным ученых, каждый сотый россиянин неуязвим для ВИЧ, но при этом они уточняют, что мутация не дает абсолютной защиты от этого заболевания.
Исследователи из медико-генетического центра Genotek заметили интересную закономерность. У 1,1% россиян происходит мутация обеих копий гена CCR5, что ведет к иммунной устойчивости к заражению вирусом ВИЧ каждого сотого жителя России. Сотрудник центра в качестве исторической справки приводит тот факт, что мутация возникла около тысячи лет назад на территории Северной Европы, преимущественно у викингов. Впоследствии она распространилась также на многие регионы Азии и Африки.
Стоит также сказать и о том, что ученые выяснили, как бросить курить быстро и эффективно. По данным учёных, отказаться от сигарет самостоятельно способны только 5−7%. Среди самых эффективных методов врачи выделяют такой как совмещение никотин-заместительной терапии с психотерапией. При этом значительная часть медиков заявляет о том, что полностью излечиться от курения практически невозможно.
Ученые из медико-генетического центра подсчитали число россиян с еврейскими корнями. Отмечается, что примерно каждый восьмой россиянин обладает еврейскими корнями. Кроме того, около 4% страны имеет в роду еврея в третьем поколении.