Учёные: каждому сотому россиянину ВИЧ не страшен

Сегодня, 14:49 \\ Наука

По данным ученых, каждый сотый россиянин неуязвим для ВИЧ, но при этом они уточняют, что мутация не дает абсолютной защиты от этого заболевания.

Исследователи из медико-генетического центра Genotek заметили интересную закономерность. У 1,1% россиян происходит мутация обеих копий гена CCR5, что ведет к иммунной устойчивости к заражению вирусом ВИЧ каждого сотого жителя России. Сотрудник центра в качестве исторической справки приводит тот факт, что мутация возникла около тысячи лет назад на территории Северной Европы, преимущественно у викингов. Впоследствии она распространилась также на многие регионы Азии и Африки.

Стоит также сказать и о том, что ученые выяснили, как бросить курить быстро и эффективно. По данным учёных, отказаться от сигарет самостоятельно способны только 5−7%. Среди самых эффективных методов врачи выделяют такой как совмещение никотин-заместительной терапии с психотерапией. При этом значительная часть медиков заявляет о том, что полностью излечиться от курения практически невозможно.

Ученые из медико-генетического центра подсчитали число россиян с еврейскими корнями. Отмечается, что примерно каждый восьмой россиянин обладает еврейскими корнями. Кроме того, около 4% страны имеет в роду еврея в третьем поколении.

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Автор - Алевтина Сергеева
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