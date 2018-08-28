Ученые смогли вырастить волосы на поврежденной коже

Сегодня, 14:40 \\ Наука

Такое заявление сделали специалисты из Нью-Йоркского университета. Они рассказали, что смогли снов отрастить волосы на телах грызунов, чья кожа была повреждена, сообщает издание "Актуальные новости".

 Для эксперимента ученые использовали лабораторных мышей. Специалисты изучали реакцию кожи на различные сигналы. В частности, пристальное внимание было обращено на фибропласты. Это особенные клетки, которые отвечают за выработку коллагена. Именно он придает волосам здоровый вид и форму. В процессе исследования было установлено, что лучше всего клетки реагируют на сигнальный путь sonic hedgehog. Аналогичный заметен лишь при «общении» клеток у эмбриона в утробе матери во время формирования волосяного покрова. У взрослого же человека этот сигнал работает плохо.

Как объяснили ученые, именно поэтому волосы не растут на месте шрамов. Однако с помощью использования соответствующего открытия удалось отрастить волосяной покров на поврежденной коже. Импульсы дают коже сигнал об эмбриональном состоянии, в результате начинается процесс выращивания.

Специалисты отметили, что данная разработка может оказаться очень полезной и для человека. Особенно ее использование пригодится, как полагают ученые, для людей, которые лишись волосяного покрова, но хотят его восстановить. Поскольку эксперты подчеркнули, что технология способна возвращать волосы не только на поврежденной коже, но и у человека, который с возрастом теряет волосы в процессе облысения.

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Автор - Евгения Чернобаб
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