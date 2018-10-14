Ученые: Генетическая мутация способствует сокращению раковых опухолей у тасманийских дьяволов

Американские учёные выяснили, что организм тасманийских дьяволов с лицевой опухолью научился приспосабливаться к заболеванию. Исследователи изучили ДНК отдельных особей, выработавших резистентность к заболеванию, и выделили несколько участков генов, которые, по их мнению, отвечают за сокращение опухоли. Применить полученные данные учёные надеются для лечения человека.

Тасманийские дьяволы являются исчезающим видом. Однако последние исследования учёных из Университета Вашингтона указывают на проявление особой генетической мутации, приводящей к регрессии раковых опухолей, которые грозили млекопитающим исчезновение вида. У особей, излечившихся от опухолей, эксперты обнаружили три геномные области, которые сильно дифференцировались и содержали в себе гены, связанные с иммунным ответом. По предположениям специалистов, выделение тех самых мутировавших «неправильных» генов из ДНК хищников позволит разработать эффективное средство для людей, больных онкологией.

Доктор Марк Маргрес, участвующий в исследованиях, считает, что это был всего лишь первый шаг к пониманию того, как мутирование ДНК спасло животных от смертельной формы онкологии.

Ранее учёные из университета в Брисбене занимались изучением яда местных пауков, который обладает способностью бороться с клетками меланомы, а также эффективен при борьбе с опухолями тасманских дьяволов.