Учёные выяснили, что "Сибирский единорог" жил по соседству с людьми

Сегодня, 14:05 \\ Наука

Совместными усилиями российских и американских археологов было установлено, что сибирский шерстистый носорог жил в одно время с первыми кроманьонцами.

Огромный четырёхтонный шерстистый носорог не совсем подходит под описание характеристик единорога, но именно его прозвали «Сибирским единорогом» нашедшие археологи. В результате исследования останков более 20 особей российско-американская команда археологов пришла к выводу, что данный вид вымер не позднее 39 тысяч лет назад, а не 200 тысяч, как ранее полагалось. Это доказывает тот факт, что сибирские шерстистые носороги не только жили по соседству с неандертальцами, но и застали первых кроманьонцев, то бишь наших прямых предков.

Единорогом же этот носорог был прозван по причине наличия одного огромного рога. Примечательно то, что этот рог находился значительно выше носа, в отличие от современных носорогов. Очевидно, что такой необычный внешний вид, учитывая временной промежуток, мог стать причиной возникновения первых сказок о единорогах.

Помимо всего прочего, учёные также утверждают, что благодаря изученным останкам получили ценнейшие данные не только о климате, но и о видах носорогов в целом. «Любые изменения в их окружающей среде представляют для них опасность», - заявил руководящий исследованием Адриан Листер. В интервью для BBC News он также подметил, что более глубокое изучение природы вымирания носорогов поможет спасти оставшиеся их виды, коих на Земле из 250 известных осталось лишь пять.

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