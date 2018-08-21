Учёные: кислород появился на Земле раньше бактерий

Появление кислорода на Земле произошло на миллиард раньше, чем предполагалось. К такому выводу пришли учёные из Имперского колледжа Лондона. Исследование опубликовано в журнале Geobiology.

Согласно предыдущим исследованиям, около 2,4 миллиардов лет назад в атмосфере произошёл резкий скачок кислорода. Однако учёные так и не смогли определить причину этого явления. Существует теория, что это связано с эволюцией цианобактерий, которые и начали производить это вещество с помощью фотосинтеза. Хотя некоторые отмечают, что цианобактерии появились даже раньше, а кислород не мог накапливаться в атмосфере из-за какого-то барьера. Открытие британских учёных должно окончательно прояснить этот вопрос.

Британские учёные провели анализ развития двух основных белков, принимающих участие в фотосинтезе. После многолетних исследований они выяснили, что прежде чем присоединиться к фотосинтезу бактерий, белки прошли долголетний путь эволюции. То есть они появились ещё раньше, чем бактерии. Сами по себе эти белки выступают источниками газа, дающего жизнь живым организмам. Таким образом, учёные пришли к выводу, что условия для появления кислорода образовались за миллиард лет до появления цианобактерий. Некоторые источники кислорода возникли на Земле три миллиарда лет назад.

Данное открытие позволяет сделать вывод, что многоклеточные организмы могут появиться и на других планетах, традиционно считающихся непригодными для жизни.

Ранее учёные обнаружили высокую концентрацию в солёных водах над поверхностью Марса, которой может хватить для существования аэробных микроорганизмов. Кроме того, астрономы из России и Франции выяснили, что над полярными областями Венеры есть озоновые слои.