Искусственный интеллект уступает в эффективности работы опытным маркетологам

Сегодня, 13:44 \\ Наука

Искусственный интеллект не так эффективен, как опытные маркетологи. Такое заявление сделал Денис Афанасьев, который является гендиректором компании Cleverdata.

По словам Афанасьева, было проведено исследование, результаты которого указывают на то, что маркетологи с большим опытом работы способны принимать более эффективные решения, чем алгоритмы, которые приближены к искусственному интеллекту. Однако стоит отметить, что большим преимуществом ИИ является избавление работы от рутины.

По мнению специалистов, роботов необходимо загрузить рутинной работой, которую те будут выполнять быстро, качественно и без допущения ошибок. При этом в маркетинговой сфере ИИ лучше отводить задачу по анализу больших данных.

Преимущества работы роботизированных систем отмечаются экспертами во многих сферах по избавлению от бумажной волокиты. Так, в эксперименте, связанном с изучением юридических документов и выделением в них несовершенных с юридической точки зрения пунктов, машинный алгоритм одержал победу над 20 профессиональными юристами. А компания Goshaba выяснила в ходе экспериментов, что ИИ способен пройти собеседование на любую должность лучше человека. Данные эксперимента планируются использовать в Японии для улучшения поиска работников.

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