Родина "Черной Смерти": генетики нашли российские корни у средневековой чумы

Сегодня, 13:44 \\ Наука

Разрушительная эпидемия могла прийти в Европу из Западного Урала. Такое исследование ученые опубликовали в издании Proceedings of the National Academy of Sciences.

 "Черной Смертью" называют чуму, которая частыми вспышками поражала Западную Европу с 14 по 18 века. Её вместе с блохами переносили крысы и прочие грызуны. Первая эпидемия длилась с 1347 по 1353 года. За это время болезнь унесла жизнь до 50% местных жителей. После этого чуму регистрировали каждые 10-15 лет.

Команда генетиков из Италии, Франции, Норвегии и Великобритании объединились во главе с Нильсом Стенсетом для поиска родины "Черной Смерти". Они изучили 5 разновидностей возбудителя чумы pestis, найденных в могилах времен эпидемии в разных странах Европы. Они сравнили их с геномом 126 современных штаммов болезни и 14 средневековых. Полученные данные наложили на исторические и археологические источники.

Исследователи заметили корни чумы в разных местах, торговавших с Великим Новгородом и Булгаром. Так российский город входил в Ганзейский союз, который пользовался значительными привилегиями у Великобритании. Предположительно, чумная палочка проникала в Лондон вместе с новгородской пушниной через города Германии.

Похожая ситуация сложилась с Булгаром. Судя по находкам, город торговал с Фландрией и Каффой, откуда товары отправлялись в Южную Европу. В 1361 году город захватила Золотая Орда, которая вынудила купцов покупать пушнину из регионов в области российской реки Кама - так называемых "Земель тьмы". Ученые также допускают, что чуму могли занести сами монголы по торговому пути из Сарая в Европу.

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Автор - Александр Лубяной
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