Солнце медленно умирает. Его окончательная гибель приведет к необратимым последствиям. Однако перед этим оно усыпет Землю и Марс наноалмазами.

Астрономы из Института поиска внеземных цивилизаций SETI в США провели исследование и предсказали судьбу Солнца и планет Солнечной системы. Данные удалось получить благодаря наземным и космическим телескопам.

Каждую секунду Солнце сжигает 600 000 тонн водорода. Ученые прогнозируют, что запасы горючего звезды будут исчерпаны через 4-4,5 миллиардов лет. Тогда для горения звезда станет использовать другой химический элемент – гелий. Это приведет к разогреву Солнца до сверхвысоких температур, увеличению размера и потери внешних газовых слоев. Звезда поглотит Венеру и Меркурий. Мощные вспышки приведут к тому, что частицы Солнца в виде космической пыли (кордунов, песка и наноалмазов) разлетятся на многие тысячи километров. Наноалмазы представляют собой углеродные частицы с кристаллической решеткой. Размер наноалмаза составляет около одного нанометра.

После гибели Солнца планеты Солнечной системы превратятся в гигантские безжизненные пустыни, а сама звезда – в белый карлик.