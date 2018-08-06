Астрономы: Земля будет усыпана наноалмазами с Солнца

Сегодня, 13:06 \\ Наука

Солнце медленно умирает. Его окончательная гибель приведет к необратимым последствиям. Однако перед этим оно усыпет Землю и Марс наноалмазами.

Астрономы из Института поиска внеземных цивилизаций SETI в США провели исследование и предсказали судьбу Солнца и планет Солнечной системы. Данные удалось получить благодаря наземным и космическим телескопам.

Каждую секунду Солнце сжигает 600 000 тонн водорода. Ученые прогнозируют, что запасы горючего звезды будут исчерпаны через 4-4,5 миллиардов лет. Тогда для горения звезда станет использовать другой химический элемент – гелий. Это приведет к разогреву Солнца до сверхвысоких температур, увеличению размера и потери внешних газовых слоев. Звезда поглотит Венеру и Меркурий. Мощные вспышки приведут к тому, что частицы Солнца в виде космической пыли (кордунов, песка и наноалмазов) разлетятся на многие тысячи километров. Наноалмазы представляют собой углеродные частицы с кристаллической решеткой. Размер наноалмаза составляет около одного нанометра.

После гибели Солнца планеты Солнечной системы превратятся в гигантские безжизненные пустыни, а сама звезда – в белый карлик.

Поделиться новостью:
Автор - Наталья Мацегора
Главное за неделю

Уфолог нашел на Марсе древнее ископаемое в виде улитки

 Скотт Уоринг считает, что ему удалось по снимкам найти на Красной планете улитку вида Ammonoidea. Данный вид головоногих моллюсков вымер на Земле 66 миллионов лет назад.

Сеть покорил «безумный» УАЗ Hunter на 35-х колёсах

Отечественные автомобили часто подвергаются тюнингу, особенно внедорожники, чтобы сделать...

Врачи проглотили детальки LEGO, чтобы доказать безопасность процесса для детей

 Часто родители бывают дико напуганы, если их чадо проглатывает часть от конструктора....

В России создадут танк с электромагнитной пушкой

 Об этом сообщает агентство \"Интерфакс\" со ссылкой на источник в военно-промышленном...

Археолог-любитель обнаружил кельтское захоронение

Археолог-любитель в Великобритании с помощью металлоискателя нашёл древнее кельтское...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ