Ученые: Алтайский хлеб "Грибное лукошко" с чагой защитит от радиации

«Волшебный» хлеб «Грибное лукошко» испекли в Алтайском государственном техническом университете. В процессе изготовления сотрудники решили добавить чагу, сообщает источник «Метеовести».

Специалисты рассказали секрет приготовления данного изделия. Древесный гриб добавляется в тесто или дрожжи после предварительной сушки Ученые из АлтГТУ полагают, что хромогенный полифенолкарбоновый комплекс, входящий в состав гриба, который не встречается ни в каких других трутовиках, разрешает использовать его как сильнейший биостимулятор. Кроме того, исследования показали, что чага имеет выраженные радиопротекторные свойства, которые объясняются содержанием биологически активных полисахаридов, которые способны выводить радиоактивные вещества из организма человека. Примечательно, что эти грибы не накапливают радионуклиды в огромных дозах, которые не допустимы в нормальных условиях.

Кроме защиты от радиации, чага обладает и другими свойствами. Сегодняшние исследования в лабораторных и клинических условиях доказали, что гриб борется с вирусами, опухолями и аллергией. В народной медицине гриб уже длительное время используется для повышения иммунитета и улучшения метаболизма, нормализует деятельность желудочно-кишечного тракта и так далее. Эти грибы и продукты их переработки применяются для профилактики и лечения множества заболеваний. Хлеб, булки и другие продукты с содержанием грибных добавок станут по-особенному актуальны на территориях с повышенным количеством радиации.