Япония готова участвовать в проекте лунной орбитальной станции

Сегодня, 10:18 \\ Наука

Япония готова участвовать в проекте по созданию первой лунной орбитальной станции. Свои намерения обнародовал официальный Токио.

 О разработке международного проекта, целью которого является орбитальная станция у Луны, говорят уже давно. Основными инициаторами выступают США. Также в Америке настаивают на том, что у них будет исключительные права на владение комплексом (что поддерживают не все. Россия придерживается принципа равноправия, как на МКС). На днях правительство Японии открыто заявило, что государство готово поддержать проект.

Помимо участия в строительстве и эксплуатации орбитальной станции, японский комитет по политике в освоении космоса выразил готовность помочь в разработке специального аппарата, который будет доставлять людей и соответствующие грузы с Земли на станцию.

Однако Япония не оговорила, на каких условиях планирует вступить в проект. Озвучено было лишь одно намерение: не превышать расходы на программу более, чем на 350 миллионов долларов (примерно столько в год тратит Япония на использование Международной космической станции).

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Автор - Мария Титова
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