В России ученые смогут получать электричество из спирта

Специалисты из ЮУрГУ изобрели технологию, которая позволит поучать электроэнергию с помощью метилового спирта. Они представили на межународном конкурсе проект накопителя электрической энергии на базе технологии получения метанола из воды и углекислого газа.

Примечательно, что в международном конкурсе на получение премии «Малая энергетика» в финал прошли сразу 6 проектов из Челябинска. Среди них есть и такие интересные изобретения, как микро-электростанции в Симе и Сатке. Помимо этого, за победу будет бороться челябинская организация, которая поставляет солнечные панели и ветрогенераторы энергии.

Но самым примечательным проектом стало исследование, где было предложено производить накопление энергии с помощью метилового спирта. Суть предложения состоит в переводе электрической энергии альтернативных источников в химическую энергию метилового спирта. Для этого необходимо использовать пять технологий. При этом, как заявили разработчики, такого не делают больше нигде в мире. По их словам, только в Австрии работают над похожим проектом, однако, именно пять технологий вместе не задействовал еще никто.

Интересно, что премия «Малая энергетика» была организована еще 6 лет назад. В этом году поступило около 90 заявок. Среди них оказались проекты из Италии, Японии, Германии и множества других стран. Международный конкурс, проводимый в России, является очень популярным в научном мире.