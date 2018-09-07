В России ученые смогут получать электричество из спирта

Сегодня, 10:02 \\ Наука

Специалисты из ЮУрГУ изобрели технологию, которая позволит поучать электроэнергию с помощью метилового спирта. Они представили на межународном конкурсе проект накопителя электрической энергии на базе технологии получения метанола из воды и углекислого газа.

Примечательно, что в международном конкурсе на получение премии «Малая энергетика» в финал прошли сразу 6 проектов из Челябинска. Среди них есть и такие интересные изобретения, как микро-электростанции в Симе и Сатке. Помимо этого, за победу будет бороться челябинская организация, которая поставляет солнечные панели и ветрогенераторы энергии.

 Но самым примечательным проектом стало исследование, где было предложено производить накопление энергии с помощью метилового спирта. Суть предложения состоит в переводе электрической энергии альтернативных источников в химическую энергию метилового спирта. Для этого необходимо использовать пять технологий. При этом, как заявили разработчики, такого не делают больше нигде в мире. По их словам, только в Австрии работают над похожим проектом, однако, именно пять технологий вместе не задействовал еще никто.

Интересно, что премия «Малая энергетика» была организована еще 6 лет назад. В этом году поступило около 90 заявок. Среди них оказались проекты из Италии, Японии, Германии и множества других стран. Международный конкурс, проводимый в России, является очень популярным в научном мире.

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Автор - Евгения Чернобаб
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