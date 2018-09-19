Ученые: Генетическая карта каннабиса показала возможности его применения в медицине

Сегодня, 07:29 \\ Наука

Сотрудники Университета Торонто впервые создали генетическую карту каннабиса, которая показывает возможности его применения в медицинских целях.

По словам сотрудников университета, это лишь одно из множества открытий, полученных благодаря карте генома, в которой подробно описано положение генов в хромосомах. Как выяснили учёные возникновение биологически активных веществ тетрагидроканнабинола (ТГК) и каннабидиола (КБД), производимых каннабисом, произошло в результате древней колонизации генов растения вирусами.

Кодирование ферментов, которые вырабатывают ТГК и КБД, происходит генами синтаз THCA и CBDA. Их обнаружили на 6-ой хромосоме. Конопля, со слов учёных, вырабатывает КБД, который известен исследователям своим лечебным потенциалом. Исследователи проводятся тестирования КБД в качестве лечебного средства, пытаясь разработать эффективные способы борьбы с эпилепсией, шизофренией и болезнью Альцгеймера.

По словам Тима Хьюза, соавтора исследования, полученная карта хромосом станет основой для  дальнейших исследований, которые тяжело проводить в связи с ограничениями в законодательстве.

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