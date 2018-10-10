Ученые выяснили, какой механизм отвечает за формирование и стирание памяти

Учёные из Центра медицинских исследований Scripps Research впервые провели демонстрацию физиологического механизма формирования и стирания воспоминаний.

Исследования проводили на плодовых мушках. Эксперты рассматривали, какие синаптические изменения происходят в период обучения и забывания. В результате, они обнаружили, что функция управления этими процессами принадлежит одному дофаминовому нейрону. Своё исследование ученые опубликовали в Cell Reports.

Как считают учёные, эта система создана для устранения неважных воспоминаний, которые не нужно хранить в течение долгого времени. Джейкоб Берри, являющийся одним из авторов работы, добавляет, что им кажется верным тот факт, что всё это контролирует один нейрон.

Для изучения памяти и мух создали специфический аромат, поражая их при этом током. После прохождения «обучения», как отмечают учёные, насекомые стали избегать этого аромата, подтверждая таким образом, что память сформировалась. Путём контроля активности нейронов головного мозга до и после создания необходимых условий, ученым удалось увидеть физиологические основы формирования памяти. Также установили, что при деградации поведенческой памяти, изменениями в клеточных процессах, которые происходят в период обучения, управляет тот же дофаминовый нейрон. При участии нейрона в формировании новых воспоминания, происходит также разрушение старых. Этот механизм позволяет мозгу не перегружаться информацией.

Учёные надеются, что полученные данные будут применимы и к человеку для разработок подходов, ускоряющих забывание, например, при посттравматическом стрессе. А также возможно для улучшения сохранности памяти при лечении слабоумия.