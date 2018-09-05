Обнаружены осы, превращающие пауков в зомби. Данный вид насекомых случайно обнаружил биолог Филипп Фернандес-Фурнье в Эквадоре.

В южноамериканских джунглях обитает такой вид паука, как Anelosimus eximius. Характерным для них является существование в колонии. Они совместно плетут огромные паутины, в которые попадают не только насекомые, но и небольших размеров птицы. Добычу равноправно делят между всеми особями колонии.

Рядовые исследования пауков Anelosimus eximius проводились в Эквадое. Однако один из ученых обратил внимание на аномалию в поведении некоторых членов колонии. Они покидали колонию и самостоятельно строили небольшие коконы посредством паутины и листьев. После чего они умирали, а из коконов появлялись осы.

Выяснилось, что данная разновидность ос оставляет сои личинки на теле пауков. Вылупившись, насекомое проникает в тело паука и начинает его контролировать. Таким образом членистоногое превращается в зомби и начинает вести себя атипично.

В мире пауков ранее подобный контроль никогда не встречался. Более того, осы, которые способны превращать членистоногих в зомби, оказались неизвестного науке вида.