Ученые нашли способ создавать объекты-невидимки

Ученые смогли создать метод плазмонной маскировки, с помощью которой любой объект можно сделать невидимым для человеческого глаза.

Издание EurekAlert опубликовало статью ученых из Университета Эстермадуры, чьи исследования помогли изучить электромагнитные свойства определенных материалов. По их словам, если эти материалы поместить внутрь какого-либо объекта, то его можно сделать невидимым.

Идея о том, как сделать предмет невидимым, пришла студентам Альберто Серне и Луису Молине. Они придумали создать невидимость при помощи материалов-наполнителей, словно в книге Герберта Уэллса «Человек-невидимка», где основной персонаж вводит себе осветляющее вещество.

Плазмонная маскировка должна уменьшать рассеянные поля без использования типов координатных преобразований. Такую возможность открывает использование гомогенных и изотропных материалов. Но тем не менее, все подобные технологии требовали наличия внешнего слоя, который меняет геометрию скрываемого объекта. Такой способ испанских специалистов заключается в наполнении объекта слоями гомогенных и изотропных материалов. Метод работает исключительно с проницаемыми объектами, размером не превышающие длину волос.

Материал, обеспечивающий невидимое состояние за счет искажения частоты световых волн, представили канадские ученые. Они смогли применить фильтр, который временно сдвигает частоты волн с одной стороны объекта и возвращает их обратно в другую. В результате, объект становиться невидимым.

Новая технология открывает двери к созданию мягких материалов для коммуникации и биоинженерии. К примеру, микроскопические зонды, не искажающие информацию, которую они собирают. Однако есть шанс, что будущие разработки помогут сделать людей также невидимыми.