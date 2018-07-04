Специалисты: Искусственный интеллект не сможет управлять самолетом ближайшие 10 лет

К подобному заключению пришли специалисты Французского аэрокосмического исследовательского центра совместно с компанией Thales. По их словам, искусственный интеллект еще долго не сможет управлять самолетом, так как не способен объяснить точные причины своих действий.

Авторы исследования заявили, что сегодняшние системы искусственного интеллекта проходят обучение, получая большие объемы данных. В случае неисправности, найти причину будет довольно проблематично. Более того, искусственный интеллект не имеет способности объяснять, почему принимает то или иное решение, а это является ключевым моментом при управлении самолетом.

В самолетах находятся системы, предупреждающие столкновения. В случае опасности, системы обменяются между собой данными, какой из самолетов должен взлететь выше, а какой – ниже, чтобы избежать столкновения. Информация будет передана пилотам. Если произойдет сбой в одной из систем, будет легко определить причину, так как система стандартна и понятна для техников. Чего нельзя сказать о системах с ИИ.

Виржини Вьель, директор по информационным системам Французского аэрокосмического исследовательского центра прокомментировала, что системы с искусственным интеллектом не пройдут сертификацию до тех пор, пока разработчики систем с ИИ не научатся точно понимать причины поведения систем, и почему они принимают те или иные решения. По словам Вьель, на это может уйти около 10 лет.

Технический директор Thales Марко Эрмана прогнозирует создание систем с искусственным интеллектом для самолетов к 2021 году. Однако на пассажирские самолеты они так скоро не попадут.

Разработка систем искусственного интеллекта для самолетов сейчас находится в активной фазе. В перспективе, они должны помочь человечеству при дефиците пилотов и обезопасить полеты.