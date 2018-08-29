Врачи проглотили детальки LEGO, чтобы доказать безопасность процесса для детей

Часто родители бывают дико напуганы, если их чадо проглатывает часть от конструктора. Эксперты решили провести эксперимент, который бы убедил их перестать волноваться по этому поводу.

Чтобы доказать свою теорию, группа из шести врачей, живущих в Великобритании и Австралии, провела необычный эксперимент. Каждый из них проглотил по одной детальке конструктора LEGO, а после каждый день отслеживал, когда он выйдет из организма естественным путем.

Автор исследования Грейс Лео отметил, что у всех его коллег консистенция стула осталась прежней. Все они нашли детальки в течении трех дней. Исключение составил лишь один педиатр, который искал голову робота от LEGO в течение двух недель. Тем не менее, результаты исследования показали, что процесс проглатывания мелких деталей игрушек из пластика является довольно безопасным для детей.