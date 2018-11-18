Учёные: прикосновения к предмету позволяют запомнить больше информации о нём

Тактильные ощущения играют ключевую роль при запоминании предметов. К такому выводу пришли учёные из Регенсбургского университета в Германии на основании эксперимента. Исследование опубликовано в журнале Psychological Science.

Фабиан Хатмахер, один из авторов исследования, заявил, что участники эксперимента без проблем смогли распознать предмет, который визуально не видели, но касались неделю назад. При этом перед ними стояло условие – не пытаться намеренно запомнить предмет. Хатмахер отмечает, что в эксперименте использовали предметы, сильно напоминающие «случайные», однако участники всё равно смогли различить их. У всех предметов отсутствовали какие-либо отличительные черты.

Эксперимент проходил следующим образом: испытуемым завязывали глаза, а затем они изучали 168 предметов, уделяя по 10 секунд на каждый. Исследователи посоветовали обращать особое внимание на форму, текстуру и вес предметов. Участников пригласили в университет через некоторое время и попросили ответить, какие предметы они держали в руках. 94% испытуемых справилось с задачей сразу после эксперимента, через неделю порядок и предметы вспомнило 84%.

Авторы исследования считают, что, чтобы запомнить информацию о предмете лучше, достаточно потрогать его, так как тактильная информация играет важную роль в составлении целостной картины мира.

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