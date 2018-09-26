Ученые советуют перейти на ежедневное потребление какао зимой

Сегодня, 16:26 \\ Наука

Самым полезным напитком для зимних месяцев оказалось какао.

Ученые из Великобритании выбрали самый подходящий горячий напиток, который поможет безболезненно преодолеть зимнюю холодную погоду. По мнению экспертов, самыми необходимыми веществами для этого обладает чашка какао. Этот напиток обогнал по характеристикам все остальные.

Ежедневная норма какао для взрослого человека должна составлять около 2,5 грамм. Если нет времени на заваривание какао-порошка, можно употребить около 10 грамм горького шоколада. Ученые доказали, что какао способствует развитию благоприятных бактерий, которые в свою очередь блокируют вирусы простуды. Человек, употребляющий какао в меньшей степени подвергается воспалительным процессам в холодную пору. Кроме согревающего эффекта, ежедневная чашка какао станет хорошим источником эндорфинов, из-за которых человек чувствует приподнятое настроение. Это может сослужить хорошую службу в моменты зимней депрессии. Чашка какао перед сном улучшит его качество, поможет расслабиться.

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Автор - Антон Словацкий
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