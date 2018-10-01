Ученые узнали о возможности передачи митохондриальной ДНК от отца

Сегодня, 15:38 \\ Наука

В журнале PNAS опубликованы результаты исследований, проведенных группой ученых. Они зарегистрировали несколько случаев унаследования митохондриальной ДНК от отца, а не от матери, как это обычно происходит.

Исследование проводилось в Медицинском центре детской больницы города Цинциннати при участии ученых Америки, Тайваня и Китая. Сначала митохондриальную ДНК по отцовской линии обнаружили у четырехлетнего мальчика. Врачи диагностировали мышечную боль и усталость, что связали с мутациями в митохондриальной ДНК. Проанализировав остальных членов семьи мальчика, ученые обнаружили четырех человек, получивших в наследство митохондриальный геном одновременно и от отца, и от матери.

Ученые провели исследование с еще двумя семьями. В обеих семьях было обнаружено суммарно 5 человек, унаследовавших митохондриальный геном отца и матери. Более того, один из членов третьей исследуемой семьи имеет 76% вариантов из митохондриального гена отца.

Авторы исследования отметили, что такие случаи нечастые у большинства людей митохондриальный ген передается от матери.

Мутировавшая митохондриальная ДНК может провоцировать болезни, которые человечество только учится обнаруживать и лечить. Это возможно, если при зачатии мутационный геном заменить донорским, от другой женщины. Таким образом, у родившегося ребенка будет три родителя – 2 матери и отец. Впервые такой ребенок появился на свет в Мексике в 2016 году.

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Автор - София Волкова
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