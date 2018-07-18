Финны обязаны происхождением древним сибирякам

Сегодня, 14:55 \\ Наука

Немецкие ученые выяснили, кто является предками современного населения Финляндии.

Специалисты немецкого института Макса Планка смогли определить происхождение финского народа. Для этого ученым понадобилось провести детальный анализ старых образцов ДНК. Предоставленный материал для исследования был найден в разные времена. Наиболее древние останки пролежали в финской земле около 3,5 тысяч лет. Результаты работы ученые опубликовали на страницах издания Nature Communications.

Специалисты пришли к выводу, что древнее население современной Финляндии имеет близкие родственные отношения с племенами, обитавшими в сибирском регионе. Около 4-х тысяч лет назад, некоторые сибиряки начали перемещаться ближе к западу. Для своих новых поселений они выбрали территорию нынешней Ленинградской и Петрозаводской областей России. В дальнейшем, племя разрослось и основалось на финской земле. Историки отметили, что языки и культура сибирских и финских племен очень похожи между собой. Немецкие эксперты рассказали, что это только поверхностный результат. Для полноты картины предстоит провести еще несколько исследований.

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Автор - Антон Словацкий
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