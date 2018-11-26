Илон Маск работает над симбиозом человеческого мозга и ИИ для противостояния с машинами

Илон Маск заявил, что мы уже должны готовиться к противостоянию с искусственным интеллектом. Однако, по его мнению, человечеству нужно слиться с машинами ради каких-то шансов на выживание.

В интервью издания Axios Илон Маск предостерег, что сейчас технологическое развитие намного мощнее биологического, а человеческий мозг будет уступать цифровому интеллекту. Он также уверен, что будущая Третья мировая война будет между людьми и роботами. Миллиардер призвал всех обратить на это внимание, иначе люди будут сидеть в зоопарке или в цирке, как обезьяны.

В качестве своей помощи он намекнул на свою компанию Neuralink, которая разрабатывает жесткий диск для человеческого мозга. По словам Илона Маска, в этой работе участвуют 85 лучших нейробиологов. Цель этого проекта заключается в том, чтобы создать симбиоз мозга и искусственного интеллекта.

В добавок к этому, также создается интерфейс «между электродами и нейронами на микроуровне». Внешне это выглядит как чип с множеством проводов, имплантированные в череп. С помощью симбиоза человека с искусственным интеллектом шанс на выживание людей увеличится. Не исключено, что это поможет побороть старость и даже смерть. Данный проект должен выйти в течении 10 лет.

Эксперт по компьютерным технологиям Эрик Шмидт назвал Илона Маска алармистом, критикуя его мнение по поводу «восстания машин». Однако бывший гендиректор Tesla от своих взглядов отказываться не намерен.