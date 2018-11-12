Ученые выяснили, что рабочее место говорит окружающим о его хозяине

Специалисты из Мичиганского университета установили, что беспорядок на рабочем месте говорит окружающим о том, что его обладатель является личностью невротического типа, сообщает издание OAnews.

Эксперты провели исследования и установили, что от рабочего места зависит то, как человека воспринимают окружающие. Ученые набрали группу добровольцев из 160 человек и разделили их на три группы. При этом они оборудовали несколько рабочих мест. Некоторые оформили очень аккуратно, разложив документы по ящикам, убрав со стола все лишнее и сложив мусор в специально подготовленный пакет.

Напротив, другие рабочие места эксперты сделали максимально неопрятными. Они раскидали бумажки, разложили документы, заставили стол лишними и ненужными предметами. После этого они попросили участников эксперимента пройти в каждую комнату и кратко охарактеризовать обладателя того или иного рабочего места.

В результате исследования было установлено следующее. Добровольцы заявили, что те, кому принадлежат неаккуратные рабочие места, явно являются личностями невротического типа. Беспорядок в офисе они ассоциировали с недобросовестностью, безответственностью и плохой организованностью. В повседневной жизни такой человек воспринимается как капризный и небрежный, по мнению профессора Терренса Хорган.