Колонизация Марса не спасет человечество от катастрофы – ученый

Сегодня, 14:42 \\ Наука

Жесткие методы колонизации Марса могут привести к войне, убийственным роботам и разрушению экологии Земли, предупреждает ученый.

Профессор Адам Мортон из Университета Британской Колумбии сказал, что миграция на другие планеты может быть катастрофической для жизни всего человечества. Исследователь опасается, что колонизация Красной планеты может привести к войне как на территории родной планетой, так и с колониями пришельцев на Марсе. Также зависимость людей от автоматизированных роботов в космосе может стать смертельной для колонизаторов.

Адам Мортон считает, что те огромные ресурсы и деньги, которые были и могут быть потрачены в дальнейшем на колонизацию Марса, способны уже в настоящее время быть направлены для спасения собственной планеты. Необходимые ресурсы помогут спасти экологию Земли от полного уничтожения, говорит Мортон. 

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Автор - Светлана Тарабан
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