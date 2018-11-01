В США прошли успешные испытания автономных военных беспилотников

Американские ученые провели успешные испытания беспилотных летательных аппаратов, которые смогут продолжить выполнение боевого задания после потери связи с пунктом управления. По информации западных СМИ, тесты проводились в закрытом режиме на территории полигона в Юме в штате Аризона (США).

По информации СМИ, в начале испытаний беспилотниками, объединенными в группы, управлял оператор. Однако позже связь с ними была намеренно прервана. В этих условиях дроны перешли на автономный режим работы, синхронизировали свои действия, распределили роли внутри группы и выполнили список задач, заложенных в их память перед взлетом. Затем они благополучно вернулись на базу.

Дроны также могут предупреждать друг друга об опасности, делиться собранной информацией о местности и составлять план атаки на земную, а в перспективе и на воздушную цель.

При использовании аппаратов, работающих без привязки к GPS и радиосигналам, американские военные в будущем смогут планировать боевые операции в условиях блокировки противником радио- и GPS-сигнала.

После испытаний ученые из Агентства перспективных оборонных разработок (DARPA) Пентагона занялись тестированием компьютерных систем, которые смогут объединять летательные аппараты в группы.

Этот успех обеспечил Пентагону преимущество группового использования беспилотных летательных аппаратов в зоне блокировки радиосигналов.