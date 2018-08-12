Пользователь выложил в сеть снимок странного паука

Ученые объяснили происхождение «снежного паука», который взбудоражил сеть.

В сети интернет появился снимок паука, который ранее не встречался в природе. Автор фотографии утверждает, что неизвестное насекомое проживает в подвале его дома. Из-за характерной расцветки и структуры, созданию присвоили имя «снежный паук».

Пользователи пытались самостоятельно определить, почему паук имеет такой удивительный вид. Высказывались различные версии. Самыми популярными гипотезами стали искусственное загрязнение, либо какие-то проблемы с железами, отвечающими за паутину. Через несколько дней после первого снимка, в социальных сетях стали появляться подобные фотографии из разных уголков планеты. Ученые смогли решить все споры людей, рассказав, что данный паук поражен грибом Torrubiella. Такой внешний вид ему достался из-за заражения редким грибковым заболеванием. Споры постепенно покрыли все его тело, включая лапы. На данный момент специалисты пытаются изучить биологический феномен более детально.