Учёные: занятия футболом опасны для развития мозга у детей

После нескольких матчей юные футболисты могут столкнуться с нарушением в развитии мозга. К такому выводу пришла группа учёных из Медицинского центра в Далласе, в связи с чем они предлагают внести небольшие изменения в тренировки спортсменов.

Негативное влияние на мозговую деятельность происходит из-за ударов в область головы, в результате чего нарушается обрезка нейронных связей, которая является важной частью в развитии мозга. Стоит отметить, что обрезка помогает устранить неиспользуемые синапсы и повышает эффективность мозга во время старения.

В ходе исследования учёные проверили 60 юных футболистов, ранее не получавших травм мозга или не страдавших от невротических и психических заболеваний. Всю игру спортсмены носили специальные шлемы с системой телеметрии головы, датчики которого распознавали силу, локализацию и направление ударов головы. Анализы показали, что удары головой повышают риск пагубного воздействия на орган для каждого спортсмена. У некоторых детей учёные обнаружили низкую работу высоких когнитивных функций, влияющих на планирование и контроль социального поведения. Также исследователи отметили, что наблюдается расстройство и нормальной обрезки. Они объяснили это слабыми связями между частями мозга.

Учёные рекомендуют ввести новые правила в футболе. Например, ограничить возможность вводить мяч в игру с помощью удара ноги, совершённого с предварительным разбегом.

Другие американские учёные заявили, что пагубно на мозг влияет даже простая вода, если употреблять её в больших количествах. Исследователи из Израиля увидели вред для этого органа в газировке, которая пагубно влияет в целом на весь организм.