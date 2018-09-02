Археологи приблизились к разгадке "пустого саркофага" XIII века в Ростове Великом

Эксперты из Института археологии РАН решили повторно вскрыть знаменитый "пустой саркофаг" из Успенского собора в Ростове Великом. После некоторых анализов они нашли неизвестные ранее интересные детали, которые помогут добраться до истины.

Андрей Леонтьев из Института археологии РАН в Москве отметил, что «пустой саркофаг» озадачив археологов еще в момент, когда они только его обнаружили. Когда специалисты попытались что-то о нем выяснить, оказалось, что никакой информации о выемке останков в истории собора в документированное время нет. На самом объекте нет никаких следов, которые могли бы хоть как-то намекнуть на то, что в нем вообще когда-либо было осуществлено захоронение.

При этом ученые отмечают, что, конечно, сложно было бы поместить кого-либо в саркофаг такой глубины, поскольку она составляет всего лишь 28 сантиметров. При повторном осмотре выяснилось, что массивная крышка гробницы по длине превышала размер самого каменного ящика. Археологи предположили, что у саркофага ранее была другая крышка, которая подходила по размерам.

У экспертов есть две версии относительно судьбы гробницы. Согласно одной из них ящик принадлежал святому Игнатию ростовскому епископу. Известно, что он умер в 1288 году. Пустым саркофаг оказался, поскольку останки святого перенесли в другое место. Что касается второй гипотезы, она связана со смертью сына князя Василько Глеба Васильковича, которая произошла в 1279 году. Он был погребен, однако, спустя почти 3 месяца перезахоронен в другом месте на территории собора. Однако окончательной теории пока не сформировано.