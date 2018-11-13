Красноярские биологи нашли способ сделать светящимся любой организм

Сегодня, 12:42 \\ Наука

Ученые вывели новые дрожжи, которые заставляют живые клетки светиться в темноте.

Сотрудникам научного центра в Красноярске совместно с российскими биохимиками удалось добиться свечения от клеток любых живых организмов. Такой эффект на живые ткани оказывают дрожжи, полученные учеными из некоторых видов грибов. Вместе с иностранными коллегами, российские биологи провели исследования и описали весь процесс воздействия светящихся дрожжей.

В созданных учеными грибках присутствуют ферменты, которые излучают свет при попадании в другую органическую среду. Биологи смогли перенести такой фермент на раковую клетку. В результате, она начала светиться. В будущем это поможет медикам наблюдать за развитием раковой опухоли. Такой же эксперимент был проделан на эмбрионе лягушки. Он тоже начал излучать свечение. Специалисты утверждают, что применение данных дрожжей допустимо на клетках любых сложных организмов, включая человека. Ученые уверены, что их труды широко войдут в медицинскую практику.

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Автор - Антон Словацкий
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