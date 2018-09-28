Горбатые киты научились обманывать рыбу и заставлять ее заплывать им в пасть

Ученые смогли заснять на видео необычную охотничью тактику атлантических горбатых китов. Хитрость заключается в том, что рыбы пытаются спрятаться от хищных птиц, находя укрытие в пасти китов, которые научились замирать с открытым ртом для «обмана» своей жертвы.

Горбатый кит является по истине большим существом. Он может поедать в день около двух тонн еды. В его рацион входят стайные рыбы и ракообразные. Горбатые киты славятся своим поведением во время охоты. К примеру, группа горбатых китов плавает по кругу на глубине, выдувая пузыри и сжимая рыбу в сеть из пузырей. Круг начинает сужаться и киты, по очереди, всплывают в центр с открытым ртом для поедание множества рыб за один раз.

На днях канадские ученые-биологи открыли новый вид охоты на рыбу. Статью об этом впервые они опубликовали в журнале Marine Mammal Science. В отличии от предыдущей тактики, здесь не нужно китам собираться в группы — один кит вполне может справиться с задачей. Однако ему, все же, необходима помощь от хищных птиц. Чаще всего это бывают кайры и конюги. Процесс охоты заключается в следующем: кит замирает в вертикальном положении с широко раскрытой пастью, которая наполовину торчит из воды. Рыбы воспринимают такую полость как возможное укрытие от птиц, которые охотятся на них с воздуха. Однако рыбы не понимают, что, заплыв в такую полость, можно стать кормом для другого хищника — горбатого кита. После того, как достаточное количество заплыло в пасть киту, он смыкает челюсти и поедает пищу.