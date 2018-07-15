Японские ученые научили робота работать в паре с человеком

Группа инженеров их токийского университета научила робота отслеживать положение человека в пространстве и моментально подстраивать под него свои движения. Задержка реакции - одна миллисекунда.

Краткие результаты научной работы были опубликованы на официальном сайте Токийского университета.

Специалисты из лаборатории Масатоси Исикавы (Masatoshi Ishikawa) считают взаимодействие человека и робота (Human-robot interaction, HRI) одним из ключевых направлений в развитии современной робототехники. Для этого ученые разрабатывают роботов, которые будут помогать человеку и работать с ним в паре. Чтобы достичь максимального взаимопонимания между человеком и машиной, они изучают психологические и социальные аспекты такого взаимодействия.

Однако пока роботы не достигли того уровня развития, чтобы помогать человеку в решении сложных интеллектуальных задач, они выполняют простые механические действия. Например, подают инструменты, держат грузы и так далее. Несмотря на это, даже такие роботы очень часто работают медленнее человека и поэтому не подходят для реального применения вне стен научных лабораторий.

Новая скоростная разработка представляет собой манипулятор с тремя пальцами, закрепленный на платформе. В его основе лежит высокоточная система отслеживания движений, которая позволяет роботу моментально подстраивать свои пальцы под условия и скорость работы человека.

Правда японские ученые еще не придумали, как можно будет использовать нового робота. Один из возможных вариантов– применение его в тяжелых моторизированных станках. Помимо этого, новый аппарат поможет человеку в решении задач, где требуется несколько рук. Это позволит значительно повысить скорость выполнения работы.

Напомним, что понятие «робот» относительно молодое и было придумано чешским писателем Карнелом Чапеком и его братом Йозефом в 1920 году. Слово вперывые появилось в научно-фантастической пьесе Чапека «Р. У. Р.» («Россумские универсальные роботы»). По сюжету хозяин завода налаживает выпуск множества андроидов, которые сначала самоотверженно помогают человеку, но потом поднимают восстание и уничтожают своих создателей.