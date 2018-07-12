Ученый выдвинул теорию о том, куда улетает душа человека после смерти и что происходит с его сознанием

Данная гипотеза может разгадать загадку о том, куда улетают человеческие души после смерти и что происходит с сознанием в момент попадания в мир мертвых. Новая теория ученых говорит о том, что после смерти душа снова возвращается во Вселенную.

Согласно источнику «Лига Новости Россия», ученые смогли установить, что человеческий мозг является биологическим компьютером, а его сознание — это программа, которая сохраняется во Вселенной. Автором такого утверждения оказался доктор Стюард Хамерофф, один из сотрудников Аризонского университета. Он также разрабатывает теорию квантового сознания, согласно которой душа поддерживается структурами клеток мозга.

С помощью этих самых микротрубочек, которыми являются субклеточные образования, получается удерживать человеческую душу. Более того, в микротрубочках содержится информация, несмотря на смерть человека, однако их квантовое предназначение теряется. Такая теория объясняет видение, которые видит пациент, оказавшись на грани смерти.