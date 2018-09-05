Ученые из Австрии сделали мух прозрачными

Сегодня, 08:57 \\ Наука

Специалисты из Венского госуниверситета технологий в рамках научного эксперимента по исследованию нервной системы насекомых сделали плодовых мушек Drosophila прозрачными, сообщает издание Naked Science.

 В результате исследования ученые из Австрии смогли получить генетически модифицированных насекомых. Нейроны у этих насекомых синтезировали белковые флуоресцентные метки. Эксперимент проходил следующим образом. Специалисты сначала усыпляли мух, а после обрабатывали их тела раствором. Он позволял «просветлять» их внешние покровы.

 После этого биологи с помощью лазера освещали прозрачные образцы. Лазерные лучи фокусировались лишь на одной координатной оси. Это позволяло получать некие «излучаемые срезы». Благодаря им стало возможным сканирование тканей слой за слоем. В результате получалось 3D-изображение образца.

Эксперты уверены, такая методика может быть универсальной и применяться не только к насекомым. В дальнейшем, по их мнению, можно попытаться провести аналогичное исследование с участием животных. Поэтому проведенный эксперимент значительно поможет науке. Он заложил предпосылки для других научных работ. Также ученые уверены, что в скором времени смогу описать механизм работы нейронов у насекомых.

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Автор - Евгения Чернобаб
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