Самый крупный хищник планеты не вымер

Сегодня, 06:11 \\ Наука

Ученые утверждают, что самый крупный хищник планеты не вымер. Мегалодон попал на видео нескольких камер видеонаблюдения.

 Гигантская акула – мегалодон. Считалось, что она вымерла более трех миллионов лет назад. Однако ученые не скрывают, что на сегодняшний день Мировой океан изучен незначительно (только на три процента). Поэтому никто не знает, какие секреты он в себе таит.

Опасный морской хищник составляет в длину не менее 15 метров. Подобных чудовищ наиболее часто стали наблюдать в водах Японского моря.

Одна из исследовательских групп вела свою деятельность по изучению подводного мира в Японском море. Ученые наблюдали за акулами. Однако в один момент стая хищников неожиданно расплылись. Датчики и приборы стали вести себя нестандартно. На мониторе камер появился огромный объект, на котором виднелись жабры. Не было сомнений: это вымерший хищник – мегалодон.

Странные подводные объекты небывалых размеров фиксируют со спутников. Траектория движения и манера поведения напоминает движения акулы, но очень большой.

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Автор - Мария Титова
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