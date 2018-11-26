«Фотопривет» с Марса. NASA InSight прислал первый снимок

Американский космический аппарат, совершивший вчера посадку на Марс, прислал первый фотоснимок с поверхности. В запылённом объективе можно разглядеть горизонт планеты.

Как сообщают учёные NASA, все системы аппарата работают в штатном режиме, посадка прошла успешно. Зонд готов начать свою двухлетнюю миссию по исследованию геологии красной планеты.

Ранее сообщалось, что исследовательский аппарат Mars InSight приближается к красной планете на скорости 20 тыс. км/ч и готов совершить посадку, преодолев 548 млн километров с момента запуска в мае-месяце. Посадка прошла в полностью автоматическом режиме.

С 1999 года это уже пятый американский космический аппарат, успешно севший на поверхность Марса. Также известно, что два из четырёх предыдущих продолжают работу на красной планете по сей день.