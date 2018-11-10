Современные люди произошли от одной и той же пары, жившей более 200000 лет назад - учёные

Учёные изучили миллионы генетических «штрихкодов» более ста тысяч видов живых существ, в частности людей, и обнаружили, что всё современное население Земли ведёт своё начало от одной пары, жившей на планете более 200000 лет назад.

В качестве подтверждения своей уникальной теории учёные привели данные о катастрофическом инциденте, который уничтожил практически всё население планеты. После этого, по мнению учёных, выжила лишь одна пара, которая и воспроизвела весь человеческий род.

Во главе исследования стояли учёные Марк Штокл из Университета Рокфеллера в Нью-Йорке и Дэвид Талер из Университета Базеля в Швейцарии, которые ранее сообщили миру, что животные появились примерно в то же время, что и люди. Однако в этот раз они выступили с другой теорией, которая возникла после изучения митохондриальной ДНК, передающейся по линии матери из поколения в поколение.

Учёные утверждают, что эта ДНК показала, что люди не исключительны, в связи с чем они пришли к выводу, что генетическое разнообразие человечества не так уж и широко. Исследователи выразили мысль, что, возможно, людям стоит обратить внимание на то, насколько они похожи, а не подчёркивать индивидуальные и групповые различия.

Помимо этого, доктор Штокл считает, что хотя люди по своей природе и отличаются от животных, на самом деле они «подобны птицам», если рассматривать их с точки зрения базовой биологии.