Учеые МФТИ: сердечная ткань из пробирки поможет в тестировании лекарств

Как стало известно журналистам, ученые МФТИ вырастили сердечную ткань для тестирования лекарств. Это изобретение поможет определить с высокой точностью, обладает ли лекарство побочными эффектами.

Также этот тест можно использовать для того, чтобы получить здоровые клетки или определить чувствительность конкретного человека к разным лекарствам. Используя результаты предыдущих опытов, ученые создали первую компьютерную модель сердечной ткани, которая имеет способность точно воспроизводить все электрические и механические процессы человеческого сердца.

Также стоит отметить тот факт, что в России появилась социальная сеть для наблюдения за выборами. Она была создана несколькими выпускниками МФТИ, продвижением проекта занимается экс-заместитель губернатора Кировской области Мария Гайдар. По имеющимся данным, это независимая нейтральная интернет-площадка. Штабы кандидатов в президенты РФ смогут создавать на сайте свои группы и привлекать наиболее активных избирателей к наблюдению на выборах. Новая площадка должна помочь в обобщении данных, в том числе по протоколам.

Новосибирские ученые успешно испытали искусственное сердце на животных на основе дискового насоса. Было отмечено, что в ходе эксперимента разрушительного влияния аппарата на кровь выявлено не было. Теперь главными задачами являются доработка конструкции насоса и сравнение рабочей температуры с нормой человеческого тела.