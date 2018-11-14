Учёные: жирафы любят есть в компании друзей

Сегодня, 19:31 \\ Наука

Последние исследования показали, что жирафы сильно нуждаются во взаимодействии с другими представителями своего вида. Результаты исследования опубликованы в журнале Animal Behaviour.

Международная команда биологов из Великобритании и Бразилии в течение двух лет наблюдала за жирафами, проживающими в Восточно-Африканской рифтовой долине на территории Кении. С помощью уникальных рисунков на коже животных, учёные смогли определить отдельных особей. В итоге они выяснили, что некоторые особи выбирают себе партнёра, чтобы вместе искать еду и есть.

Ведущий автор работы Зои Мюллер полагает, что жирафы предпочитают компанию друзей, так как в таком случае снижается риск внезапного нападения хищников, ведь партнёр предупредит об опасности. Кроме того, на это влияют и схожие предпочтения в еде.

Биологи уверены, что подобные исследования помогут получить больше информации о сложном устройстве сообществ животных. Зоозащитникам удастся создать эффективные меры охраны животных и поспособствовать организации их обитания в дикой природе.

Охрана жирафов особенно актуальна, учитывая последние данные Международного союза охраны природы, который заявил, что за последние 30 лет популяция данного вида сократилась на 40% во всём мире. Полное исчезновение грозит популяции жирафов в Кении.

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Автор - Елена Андреева
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