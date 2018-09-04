Уфолог нашел на Марсе древнее ископаемое в виде улитки

Скотт Уоринг считает, что ему удалось по снимкам найти на Красной планете улитку вида Ammonoidea. Данный вид головоногих моллюсков вымер на Земле 66 миллионов лет назад.

Уфолог Скотт Уоринг ведет свой личный блог, в котором часто делится мыслями по поводу пришельцев. Тайваньский эксперт в области НЛО регулярно обвиняет NASA в «умалчивании» данных о существовании пришельцев. В этот раз Уоринг обвинил ученых в нежелании исследовать снимок, на котором видны очертания древнего ископаемого.

Уфолог нашел на снимках Марса древнее ископаемое в виде улитке. По словам Скотта Уоринга, на Красной планете могли обитать те же существа, которые десятки миллионов лет назад обитали на Земле. Уфолог возмущен тем, что специалисты NASA проигнорировали улитку, хотя могли бы изучить снимок более детально. По словам Скотта Уоринга, снимок, на котором на Марсе запечатлено древнее ископаемое, важно показать палеонтологам.

Скептики часто критикуют уфолога, так как Скотт Уоринг часто может «увидеть» странное существо в обычном камне. По словам комментаторов, эксперту в уфологии стоит заняться более продуктивной научной деятельностью, если он действительно хочет помочь жителям Земли больше узнать о космосе.