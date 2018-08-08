Словацкий археолог раскопал крупный кельтский клад

Сегодня, 15:15 \\ Наука

Во время археологических раскопок в Словакии обнаружили серебряные монеты кельтов.

В районе словацкого городка Турчански-Теплице, который считается привлекательным для туристов, был найден древний клад, датируемый началом новой эры. Нашел ценности археолог, проводивший раскопки в деревне Мошовце. Клад был закопан на холме. Всего в найденном тайнике оказалось 40 серебряных монет, которые были в ходу у кельтов. Возраст денег насчитывает несколько тысяч лет.

Ученые не могут пока разгадать, кому принадлежали монеты, и почему их закопали. Однако существует две полноценные версии. По одной из них, клад закопали, чтобы спрятать от римского вторжения. Другая причина носит религиозный характер, т.е. монеты зарыты в качестве пожертвования кельтским божествам. Каждая монета выполнена из серебра, добытого в Карпатах. Именно на этих землях проживали самые состоятельные кельты, разбогатевшие за счет мощного природного ресурса.

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Автор - Антон Словацкий
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