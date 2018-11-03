В Китае построят первую в мире глубоководную исследовательскую станцию на дне Южно-Китайского моря

По словам специалиста, который участвует в проекте, его запустила Китайская Академия наук в ноябре. Известно, что он получил название "Аид". Об этом сообщило местное издание South China Morning Post.

По предварительным данным, станция будет располагаться в зоне глубоководной океанской впадины. В качестве более вероятного места называют Манильскую впадину. Известно, что ее глубина достигает 5400 м. Как сообщают авторы проекта, они намерены сделать ее в качестве базы, чтобы к станции могли пристыковываться подводные аппараты, которые будут отправляться в водное пространство для исследования морского дна.

Роботы будут выгружать весь материал, которые собрали при изучении, чтобы над ним проводился дальнейший необходимый анализ. Основная цель проекта – тщательное исследование глубоководных океанских впадин, которые являются самыми труднодоступными для изучения областями. Инициативу поддержал глава Китая. Он заявил, что ученым нужно не бояться экспериментировать и делать то, чего другие не делали, он верит в успех проекта. Однако некоторые не разделяют его оптимизм, отмечая, что строительство вызовет массу трудностей, в том числе, необходимость разработки таких материалов, которые выдержат давление воды на большой глубине.

Предположительно, на строительство придется потратить около 1,1 млрд юаней, что в более привычном эквиваленте составляет 160 миллионов долларов. Отмечается, что если работы завершатся успешно, то Китай станет обладателем первой в мире глубоководной станцией.